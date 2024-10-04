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Х5 в начале 2025 года надеется начать торги акциями на "Мосбирже"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - X5 Group (ПАО "Корпоративный центр ИКС 5") надеется, что торги акциями ритейлера на "Мосбирже" начнутся в начале следующего года, сообщил на конференции с партнерами гендиректор компании Игорь Шехтерман.

"Х5 планирует выйти в начале следующего года на российский биржевой рынок. У компании будет почти 350 тысяч частных инвесторов", - сказал он.

Сейчас ритейлер завершает процедуры, связанные с приостановкой корпоративных прав у бывшего холдинга X5 - одноименной компании, зарегистрированной в Нидерландах.

Российская X5 в конце сентября завершила распределение GDR нидерландской компании на акции ПАО для держателей бумаг в иностранных и российских депозитариях. Количество нераспределенных ценных бумаг составляет примерно 10,22%, сообщала нидерландская компания.

В связи с этим 1 ноября акционеры нидерландской X5 проведут собрание, на котором им необходимо выбрать, как с ними поступить: либо возвратить 10,22% ПАО нидерландской группе, либо запросить денежную компенсацию. Сама нидерландская X5 видит наиболее оптимальным вариант с компенсацией, так как она содержит меньшее количество рисков.

X5 управляет магазинами "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", развивает проекты Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и "Много лосося". На 30 июня 2024 года группа объединяла 25 466 магазинов.

Игорь Шехтерман X5 X5 Group ИКС 5 Мосбиржа
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