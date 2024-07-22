МосБиржа включила акции управляющей активами X5 компании в I уровень листинга

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Московская биржа включила обыкновенные акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" в раздел "первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, говорится в сообщении биржи.

Решение об этом было принято в понедельник, 22 июля.

"Корпоративный центр ИКС 5", которое управляет активами X5, в начале июля было преобразовано в ПАО. Преобразование и последующий листинг на МосБирже связаны с решением суда о приостановке корпправ нидерландской X5 Group в этом юрлице (в марте 2024 года было включено в перечень экономически значимых организаций - ЭЗО).

Согласно регулированию, организации из списка ЭЗО должны иметь публичный статус, если иностранная холдинговая компания-акционер также является публичной (и в российской структуре прямо или косвенно контролировала 100% голосов). GDR X5 торговались на МосБирже, но в связи с началом процесса о приостановке корпправ торги были приостановлены.

В настоящее время российская компания продолжает сбор заявок от держателей депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. на распределение акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5". Распределение будет осуществляться из расчета 1 к 1. Процесс планируется завершить в августе.

X5 Group управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик". На 31 марта под ее управлением находилось 24 884 магазина в различных регионах РФ.