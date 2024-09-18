Поиск

Минпромторг проведет конкурс на создание технопарков в сфере электроники

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ проведет в ноябре конкурс по отбору проектов по созданию технопарков в сфере электроники. Об этом сообщил заместитель директора департамента региональной промышленной политики министерства Дмитрий Королев на форуме "Инпарк-2024" в Новосибирске в среду.

"В текущем году мы планируем проводить его в ноябре, это авансовая мера поддержки, можно получить 900 млн рублей", - сказал он.

В настоящее время уже реализуется пять таких проектов, добавил Ковалев.

Проект должен включать не менее трех предприятий электроники, а электроника должна входить в число приоритетных отраслей соответствующих регионов, напомнил он.

Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

BlackRock, Microsoft и MGX привлекут $30 млрд в фонд инвестиций в ИИ-инфраструктуру

BlackRock, Microsoft и MGX привлекут $30 млрд в фонд инвестиций в ИИ-инфраструктуру

Москва и Минск готовятся к обсуждению условий поставки газа после 2025 года

Лукашенко заявил, что США ожидают эскалации конфликта на Украине осенью

Путин потребовал сохранять ответственную бюджетную политику

Правительство Таиланда выплатит населению наличными $4,4 млрд

Правительство Таиланда выплатит населению наличными $4,4 млрд

Заботкин сообщил, что ЦБ 13 сентября мог повысить ставку и до 20% с жестким сигналом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });