Агрофирма "Ариант" до 2031 года направит 7 млрд рублей на модернизацию производства

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Агрофирма Ариант" (изъятый в пользу РФ актив крупного российского производителя винодельческой продукции - ГК "Ариант") намерено до 2031 года направить на модернизацию производства 7 млрд рублей, сообщил управляющий директор компании Ринат Зайнуллин.

"Общая инвестиционная программа, которую необходимо выполнить, составляет на сегодняшний день – то, что мы посчитали – порядка 7 млрд рублей, которые необходимо вложить для того, чтобы предприятие вышло на те показатели, которые идут", - сказал Зайнуллин журналистам в четверг.

Первоочередные затраты, связанные с биобезопасностью, оцениваются в 1 млрд рублей.

По словам Зайнуллина, требуется строительство ряда капитальных объектов, в том числе дезинфекционных барьеров, моек, термопостов, которые позволят обрабатывать всю технику при перемещении с одного участка на другие.

Реализация программы позволит увеличить производство свинины в 2028 году в 1,8 раза относительно показателя текущего года - до 170 тыс. тонн. Кроме того, планируется увеличить маточное поголовье с 35 тыс. голов до 47 тыс. голов, провести замену генетики.

В 2024 году "Ариант" планирует произвести 94 тыс. тонн свинины против 92 тыс. тонн в 2023 году. Три года назад "Ариант" выпускал 115-120 тыс. тонн свинины в год, но потом начал снижать объемы, закрыл две площадки.

Управляющий директор отметил, что порядка 40-50% от объема инвестпрограммы планируется реализовать за счет собственных средств, остальные – за счет заёмных, в том числе льготных кредитов. В частности, по словам Зайнуллина, Росагролизинг согласовал предоставление компании льготного кредита на 1,5 млрд рублей, которые планируется освоить в ближайшие полтора года, в том числе порядка 400 млн рублей – направить на реконструкцию комбикормового производства, остальные средства – на обновление техники.

По информации главы компании, агрофирма обрабатывает порядка 26 тыс. гектаров земли, в 2025 году планируется вернуть в сельхозоборот около 500 га земель, также ставится задача в целом наращивать земельный фонд для увеличения самообеспеченности зерном для производства кормов.

Потребление зерна агрофирмой оценивается в 270 тыс. тонн в год, из них часть компания выращивает на собственных сельхозугодьях. В частности, в текущем сезоне засеяла пшеницей, ячменем и подсолнечником 22 тыс. га, к настоящему времени убрано 42% посевных площадей. Агрофирма начала приемку зерна на свои элеваторы у фермеров, к настоящему времени принято на хранение порядка 20 тыс. тонн. Кроме того, начаты закупки зерна – помимо уже поступивших с собственных полей 20 тыс. тонн и оставшихся с 2023 года запасов осенью планируется закупить примерно 70-80 тыс. тонн, что позволит сформировать кормовой запас до марта следующего года, добавил Зайнуллин.

Он также сообщил, что, несмотря на убыточность собственной розничной сети, планируется сохранить текущую численность торговых точек, повысив объемы продаж в них за счет усовершенствования ценовой политики.

ООО "Агрофирма Ариант" было изъято в пользу государства в рамках дела по иску Генпрокуратуры о взыскании с экс-владельцев промышленной группы ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения.

Агрофирма "Ариант" владеет 11 свинокомплексами (рассчитаны на содержание более 800 тыс. голов), тремя комбикормовыми заводами, двумя бойнями, элеваторами (6 площадок), заводом по переработке биоотходов, сетью розничных магазинов.