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"Совет рынка" поддерживает "овербукинг" в энергетике

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Ассоциация "НП "Совет рынка" поддерживает "овербукинг" в электроэнергетике, сообщил глава ассоциации Максим Быстров на конференции "Совета производителей".

"Перспективные объёмы потребления, ради которых это строится, (не гарантируются - ИФ), те интересанты, которые их заявляли, вообще никакой ответственности не несут за свои планы. На наш взгляд, это неправильно", - сказал Быстров.

В качестве решения проблемы глава ассоциации предложил своеобразный "овербукинг" по аналогии с тем, который практикуют авиакомпании, продавая на рейс больше билетов, чем есть посадочных мест.

"Например, всегда есть овербукинг при продаже билетов - авиакомпании посмотрели статистику и увидели, что, условно, на каждый рейс не приходят пять пассажиров. Они продают на пять билетов больше, ну а если пассажир приходит, то он улетает на следующем рейсе. Это то, чем "Системный оператор ЕЭС" уже занимается, когда режет, не побоюсь этого слова, фантастические заявки (на прогнозное потребление - ИФ), которые подают некоторые регионы", - отметит Быстров.

По его словам, нужно "резать" нереалистичные заявки и вводить ответственность для недобросовестных заявителей потребления.

"Take or pay - cложная тема, но надо об этом думать, потому что ответственность должна быть. Тем более, когда потребители формируют спрос, под который строятся дорогие мощности. Ну и инвестиционные договоры - самая продвинутая, на наш взгляд, история, но и самая сложная в реализации. В общем, регулятору надо об этом думать, времени не осталось от слова совсем", - заключил он.

Совет рынка
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