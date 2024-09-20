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Банк Японии ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0,25%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Банк Японии по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, который является максимальным с 2008 года.

Такое решение было принято руководителями центробанка единогласно.

Эксперты также ожидали сохранения ставки неизменной, по данным Japan Times.

ЦБ не торопится повышать ставку после того, как он поднял ее уже дважды в текущем году - в марте и июле. Руководители центробанка указали на необходимость более продолжительного времени для мониторинга финансовых рынков.

"Экономика Японии умеренно восстанавливается, несмотря на некоторые слабые области", - говорится в сообщении Банка Японии.

Потребительские расходы продолжают демонстрировать повышательную тенденцию. Расходы предприятий и корпоративные прибыли также улучшаются, однако экспорт и промышленное производство практически не изменились, отмечается в отчете.

Япония
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