Хуснуллин оценил строительство дороги вокруг Азовского моря в пределах 600 млрд рублей

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Строительство автомобильной дороги вокруг Азовского моря до 2030 года потребует до 600 млрд рублей инвестиций, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин журналистам в ходе рабочей поездки в Адыгею.

"Средства большие, цифры измеряются порядка 500-600 млрд рублей и зависят от того, что и на каких этапах мы будем делать", - сказал он, напомнив, что реализация проекта рассчитана на период до 2030 года.

"Все участки определены, мы сейчас в рамках проекта "Инфраструктура для жизни" уточняем план. Как раз вчера-сегодня были обсуждения (проекта - ИФ) с учетом тех средств, которые у нас есть. Мы точно видим, что приведем в нормативное состояние эти дороги с помощью ремонта. На некоторых участках - обход Мариуполя, обход Новоазовска мы видим расширение до четырех полос, подъездные дороги к морю будем улучшать", - уточнил Хуснуллин.

В 2023 году вице-премьер сообщал, что в течение пяти лет вокруг Азовского моря планируется создать автодорожное кольцо.

"Мы проанализировали дорожную ситуацию в зоне Азовского моря. Сейчас там есть дороги, но они либо ненадлежащего качества, либо узкие. Уже разрабатываем проект реконструкции существующих и строительства новых дорог", - говорил Хуснуллин в рамках Московского урбанистического форума в августе 2023 года.

В ходе поездки в Адыгею, Хуснуллин также рассказал о продолжении работ по реализации инфраструктурных проектов по Азово-Черноморскому кластеру.

"Мы смотрим комплексно и дорогу Сочи-М-4 "Дон". Далее в этом году мы закончим дорогу от Краснодара через Темрюк до Крымского моста, М-4 "Дон" в Ростовской области, все дороги заложены в пятилетний план развития", - сказал он.

Впервые о планах строительства автодорожного кольца вокруг Азовского моря Хуснуллин заявил в августе 2023 года. Он отмечал, что речь идет о тысячах километров дорог, с развязками и заправками. В течение пяти лет, по словам Хуснуллина, вокруг Азовского моря появится удобное для автомобилистов дорожное кольцо. Вице-премьер выражал уверенность, что строительство дорог стимулирует развитие территорий вокруг Азовского моря.