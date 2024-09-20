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SEC оштрафовала компанию за несоблюдение "библейски ответственного инвестирования"

Штраф назначен за отход от заявленных самой компанией принципов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиционный консультант Inspire Investing Inc., позиционирующий себя как компания, ориентированная на "библейски ответственное инвестирование", оштрафован Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США за несоблюдение заявленных критериев. Об этом сообщила пресс-служба SEC.

По данным регулятора, Inspire утверждала, что использует основанную на анализе данных методологию для оценки потенциальных объектов для инвестиций, и не инвестирует в компании, имеющие "какую-либо степень участия" в определенных деловых практиках, не согласующихся, по ее мнению, с библейскими ценностями.

Однако SEC обнаружила, что по крайней мере с 2019 года по март 2024 года компания в действительности основывала свои решения на ручном процессе анализа и обычно не оценивала отдельные компании с точки зрения их соответствия заявленным ею инвестиционным критериям.

Кроме того, у Inspire отсутствуют прописанные политика и процедуры, определяющие процесс оценки деятельности компаний в рамках инвестиционного процесса, говорится в сообщении SEC. В результате Inspire инвестировала в бизнес, занимающийся деятельностью, не согласующейся с ее критериями, отмечает регулятор.

"Инвесторы должны иметь возможность рассчитывать на консультантов, действующих последовательно в соответствии с заявленным инвестиционным процессом или стратегией, - замечает со-руководитель подразделения управления активами в отделе правоприменения SEC Кори Шустер. - Процесс проверки инвестиций Inspire не соответствовал тому, что было представлено инвесторам, в результате чего, она делала инвестиции, противоречащие заявленным критериям".

По решению SEC компания выплатит штраф в размере $300 тысяч и наймет независимого консультанта по вопросам комплаенс.

Главный исполнительный директор Inspire Роберт Нетцли заявил MarketWatch, что рад урегулировать это дело с SEC и получить от регулятора рекомендации по принятию решений. По его словам, SEC начала проверку операций компании еще в 2022 году, и ряд вопросов, поднятых регулятором, были решены. Он отметил, что Inspire сохраняет приверженность заявленным инвестиционным принципам.

SEC США Inspire Роберт Нетцли Кори Шустер
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