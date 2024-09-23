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НБК снизил ставку по 14-дневным операциям обратного РЕПО до 1,85% с 1,95%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 74,5 млрд юаней ($10,6 млрд) в рамках 14-дневных операций обратного РЕПО.

При этом процентная ставка была снижена до 1,85% годовых с 1,95%.

Кроме того, вливания в финансовую систему в рамках операций 7-дневного обратного РЕПО составили 160,1 млрд юаней. Ставка осталась без изменений - 1,7%.

НБК традиционно предоставляет ликвидность в рамках 14-дневного обратного РЕПО перед длительными праздниками. "Золотая неделя" по случаю образования КНР в этом году пройдет с 1 по 7 октября.

НБК Китай
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