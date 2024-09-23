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Экс-замминистра МВД и юстиции Сергей Герасимов вошел в правление "Норникеля"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Бывший заместитель министра внутренних дел и первый заместитель министра юстиции РФ Сергей Герасимов вошел в правление "Норильского никеля", говорится в сообщении компании.

Герасимову 70 лет. В конце 1990-х годов он работал в министерстве торговли РФ. С 2001 года – на различных должностях в администрации президента РФ. До назначения заместителем министра внутренних дел РФ в 2011 году он был заместителем начальника управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан. В 2011 году был назначен заместителем министра юстиции РФ, а в 2014 году стал первым заместителем министра юстиции. В августе 2017 года был освобожден от этой должности.

Также в правление вошла вице-президент по кадровой политике Дарья Крячкова и Николай Уткин, недавно назначенный первым вице-президентом - руководителем блока по взаимодействию с органами власти, а до этого несколько лет возглавлявший Норильский дивизион.

Состав правления "Норникеля" увеличился с 11 до 14 человек.

Норникель Норильский никель Сергей Герасимов
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