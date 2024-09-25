Уолл-стрит слабо выросла, индекс S&P 500 обновил рекорд

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы умеренно выросли во вторник, при этом индикатор S&P 500 установил исторический максимум по итогам второй сессии подряд.

Инвесторы оценивали статданные по американской экономике и следили за новостями из корпоративного сектора.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре упал до 98,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в августе значение индикатора составляло 105,6 пункта, а не 103,3 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 103,8 пункта с объявленного предварительно августовского уровня.

Позднее на этой неделе трейдеры ждут публикации окончательных данных о динамике ВВП США за второй квартал и отчета о доходах и расходах американцев за август, включающего ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Поддержку мировым рынкам во вторник оказала новость о дополнительных стимулах со стороны властей Китая. Так, Народный банк Китая опустил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,7%, а также снизил норму резервирования для банков и анонсировал меры поддержки рынка недвижимости.

На этой новости бумаги китайских компаний Alibaba и JD.com Inc. в Нью-Йорке подорожали на 8% и 14% соответственно.

Акции Walmart Inc. подорожали на 0,5% после того, как аналитики Truist улучшили рекомендации для них до "покупать".

Цена бумаг Nike Inc. повысилась на 1,5% после снижения на 0,4% днем ранее. Накануне аналитики JPMorgan предупредили, что за публикацией квартальной отчетности американского производителя спортивных товаров может последовать падение его котировок. Nike обнародует отчетность 1 октября.

Капитализация Deere & Co. увеличилась на 0,5%, несмотря на угрозы кандидата в президенты США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 200% для продукции компании в случае переноса производства ее сельскохозяйственной техники в Мексику.

Рыночная стоимость AutoZone снизилась на 0,1%. Американская сеть магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров в четвертом финансовом квартале нарастила чистую прибыль и выручку хуже ожиданий экспертов.

Котировки бумаг Thor Industries выросли на 6,1%, хотя производитель "домов на колесах" сократил выручку в 2024 фингоду на 9,7% и спрогнозировал ее дальнейшее снижение в текущем фингоду.

Капитализация Coca-Cola Co. понизилась на 0,5%. Компания объявила о прекращении продаж напитка Coca-Cola Spiced спустя всего несколько месяцев после их начала.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,2% и составил 42208,22 пункта. Самый активный подъем среди компаний, входящих в расчет индикатора, продемонстрировали акции Caterpillar (+4%), тогда как цена бумаг Visa Inc. упала на 5,4% после подачи Минюстом США антимонопольного иска к компании.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,25% - до 5732,93 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,56% и составил 18074,52 пункта.