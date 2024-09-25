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АБР улучшил прогноз роста ВВП развивающихся стран Азии до 5% в 2024 году

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Азиатский банк развития (АБР) улучшил прогноз экономического роста в странах с развивающейся экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона в 2024 году до 5% с ожидавшихся в апреле 4,9%.

Как говорится в сообщении АБР, оценка повышения ВВП в следующем году осталась на уровне 4,9%.

Ожидается, что потребительские цены в этих государствах в текущем году увеличатся на 2,8% по сравнению с предыдущим прогнозом в 3,2%. При этом в 2025 году инфляция может ускориться до 2,9% (ранее ожидалось 3%).

"Улучшение экономических перспектив отражает более сильный, чем ожидалось, подъем в Восточной Азии, на Кавказе и в Центральной Азии, а также в Тихоокеанском регионе, - говорится в сообщении банка. - Рост мирового спроса на полупроводники, отчасти обусловленный бумом искусственного интеллекта, стимулирует экспорт, в то время как снижение мировых цен на продовольствие и отсроченные эффекты ужесточения денежно-кредитной политики привели к снижению инфляции почти до предпандемийного уровня".

По словам главного экономиста АБР Альберта Пака, "ожидается, что финансовые условия будут улучшаться по мере дальнейшего снижения инфляции и смягчения денежно-кредитной политики США, и это поддержит позитивные перспективы для региона".

Аналитики банка сохранили прогноз роста ВВП Китая в 2024 году на уровне 4,8%, в 2025 году - 4,5%. Инфляция в этом году, как ожидается, составит 0,5% (в апреле предполагалось 1,1%), в следующем году - 1,2% (1,5%).

Экономика Южной Кореи в 2024 году увеличится на 2,5%, в то время как ранее ожидался подъем на 2,2%. Оценка роста в 2025 году осталась без изменения - на 2,3%.

ВВП Индии, по прогнозам, повысится на 7% в этом году и на 7,2% в будущем году, как и ожидалось ранее.

Экономика Индонезии, как ожидается, увеличится на 5% 2024-2025 гг.

АБР был создан в 1966 году. Его акционерами являются 68 стран, 49 из которых расположены в азиатском регионе. К развивающимся странам Азии банк относит 46 из них.

АБР Индонезия
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