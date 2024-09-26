Новак отметил полное соблюдение сделки ОПЕК+ всеми участниками

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Все страны-участницы сделки ОПЕК+ на сегодняшний день исполняют свои обязательства в полном объеме, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

"В целом все страны выполняют свои обязательства по соглашению. Мы смотрим, мониторим ситуацию на рынке с точки зрения баланса спроса и предложения", - сказал он.

Новак отметил, что сейчас ОПЕК+ не обсуждает какие-либо новые изменения в параметрах сделки после того, как решила отсрочить начало восстановления добычи нефти после добровольных сокращений рядом стран альянса.