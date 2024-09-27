"ЛУКОЙЛ" договаривается о работе на нескольких оффшорных месторождениях Конго

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Республика Конго подписала меморандум о намерениях с "ЛУКОЙЛом" о совместной разработке нескольких месторождений нефти и газа, сообщил журналистам министр углеводородов Конго Бруно Жан-Ричард Итуа.

По его словам, речь идет о 5-7 уже открытых месторождениях нефти и газа, в основном оффшорных.

Итуа добавил, что "ЛУКОЙЛ" уже участвует в разработке нескольких месторождений в Конго, и речь идет о расширении участия. "Они хотят быть операторами, сейчас они - партнеры (других компаний - ИФ). Мы были бы счастливы предоставить им такую возможность", - добавил Итуа.

Он сказал также, что министерство надеется, что в течение 5-6 месяцев стороны смогут выбрать 1-2 месторождения.

"Речь идет не о предоставлении экспертизы, а о бизнесе", - подчеркнул он, добавив, что стороны обсуждают крупные месторождения.

"В основном это открытые месторождения, может быть, некоторые уже добывают", - уточнил министр.

"Возможные партнеры еще не определены, поскольку переговоры только начались. И они должны определить, какие партнеры там могут быть", - продолжил он.

Министр пояснил, что Национальная нефтяная компания Конго (Societe Nationale des Petroles du Congo, SNPC) по закону получает лицензии, и обе стороны будут работать вместе, но ключевая роль будет у оператора. "Мы надеемся, что "ЛУКОЙЛ" будет оператором и будет работать с SNPC и другими компаниями" - сказал Итуа.

"Мы надеемся подписать соглашение о начале производстве. Обычно мы подписываем соглашение о разделе продукции (РСА)", - резюмировал он.

"ЛУКОЙЛ" уже участвует в Конго в разработке лицензионного участка Marine XII, который расположен на континентальном шельфе страны. Глубина моря там составляет 20-90 м. В пределах участка открыто пять месторождений, доказанные и вероятные запасы (2P) которых оцениваются в 1,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента, по данным международного независимого аудита. В 2015 году в эксплуатацию введены месторождения Nene и Litchendjili.

Компания вошла в проект в 2019 году, купив у New Age M12 Holdings Limited 25%-ю долю участия в Marine XII за $800 млн. Оператором выступает Eni (65%), государственной компании Societe Nationale des Petroles du Congo принадлежит 10%.

В феврале 2024 года Конго вошло в лигу стран-экспортеров СПГ, произведя газ в рамках Marine XII на плавучем заводе (FLNG) Tango. Установка имеет мощность по сжижению около 1 млрд куб. м в год и пришвартована рядом с плавучим хранилищем Excalibur (FSU). В рамках проекта Congo LNG планируется увеличить запасы участка Marine XII и вывести мощности по сжижению газа на плато примерно в 4,5 млрд куб. м в год за счет поэтапного развития.