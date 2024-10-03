Новак сообщил, что ресурсы газа в РФ составляют порядка 68 трлн кубометров

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Ресурсная база России по газу оценивается в 68 трлн кубометров, нужно реализовать этот потенциал за счет развития инфраструктуры, в частности, к 2036 году экспорт трубопроводного газа может вырасти до 197 млрд кубометров в год, считает вице-премьер Александр Новак.

"За счет перехода энергетики на газ как наиболее экономически целесообразного варианта декарбонизации и развития газохимии, спрос на этот ресурс может вырасти до 5,7 трлн куб. м к 2050 г. (+39% к уровню 2023 г.). В этих условиях для России важна эффективная реализация ресурсного потенциала, а это порядка 68 трлн куб. м (что двое превышает запасы Ирана и почти втрое - Катара), за счет развития сырьевой базы, инфраструктуры, СПГ-проектов", - написал вице-премьер в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".

"Для поддержки отрасли действуют налоговые стимулы для новых добычных проектов, а также ТРИЗ. Обновляются рекорды поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в восточном направлении, строятся новые маршруты в сторону наиболее перспективных и емких рынков. В результате развития инфраструктуры экспорт трубопроводного газа к 2036 году может составить до 197 млрд кубометров. В том числе наращивание поставок планируется в страны СНГ, экономические отношения с которыми сегодня активно укрепляются", - сказал он.

Согласно прогнозу-социально экономического развития РФ, в 2024 году экспорт российского трубопроводного газа составит 111,4 млрд куб. м. Прогноз экспорта на дальнейшую трехлетку подтвержден на уровне 120 млрд куб. м для 2025 года, 126 млрд для 2026 и 122 млрд для 2027 годов.

По словам Новака, в числе перспективных направлений остается производство СПГ, здесь идет работа над развитием собственного сервиса и технологий, обеспечением флотом газовозов для потребностей действующих и перспективных проектов, созданием специализированных центров по перевалке, хранению и торговле СПГ, выделением ресурсной базы под СПГ-проекты и газохимию.

"По оценкам, в ближайшие годы в мировой нефтехимии будет наблюдаться значительный прирост спроса - 0,9% ежегодно, что создает дополнительный экономический стимул для отрасли. В этой связи также хорошими перспективами для России обладает монетизация попутного газа за счет высокого спроса на сырье для нефтехимии (СУГ и пр.)", - также считает вице-премьер.

По оценкам экспертов, говорит Новак, мировой спрос на нефть к 2036 году повысится на 9-10% на фоне роста автомобилизации в развивающихся странах. "Этот тренд требует значительного увеличения инвестиций в мировую добычу, которые в последние годы на фоне "зеленой" повестки снижались", - заметил он.