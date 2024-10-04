Фондовые индексы АТР растут в пятницу, гонконгский Hang Seng прибавил 2%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу.

В материковом Китае продолжается "золотая неделя", биржа Шанхая останется закрытой до 8 сентября.

Внимание трейдеров в пятницу приковано к отчету о состоянии рынка труда США в сентябре, который будет опубликован в 15:30 по московскому времени. Аналитики ожидают сохранения безработицы на августовском уровне в 4,2% и роста числа рабочих мест на 140 тыс.

Экономика стран АТР активно росла в первом полугодии, однако во втором рост может замедлиться из-за повышенной неопределенности, вызванной президентскими выборами в США, полагают аналитики организации AMRO. Эта организация занимается макроэкономическими исследованиями в странах АСЕАН, а также в Китае, Южной Корее и Японии. Эксперты ухудшили прогноз роста экономики указанных стран на 2024 год до 4,2% с ранее ожидавшихся 4,4%, но повысили прогноз на 2025 год до 4,4% с 4,3%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng подскочил на 2%. Индикатор завершает в плюсе третью неделю подряд, причем с начала этой недели он прибавил около 9%.

Акции биотехнологических компаний Wuxi Biologics и Wuxi AppTech растут на 12% на новости, что они рассматривают возможность продажи части активов в ожидании введения ограничений в США на сотрудничество с рядом китайских производителей лекарств.

Также активно дорожают бумаги Semiconductor Manufacturing (на 20%), Xinyu Glass Holdings (на 11,8%) и JD.com Inc. (на 7,9%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,3%.

Лидерами роста в Токио выступают акции M3 Inc. (+5,3%), Mercari Inc. (+5%), Japan Steel Works (+4,4%) и Inpex Corp. (+3,2%). Тем временем бумаги Kawasaki Kisen падают на 9,5%, Nippon Yusen - на 9,2%.

Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 0,4%, тогда как австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,8%.

Цена бумаг Samsung Biologics увеличивается на 2,9% после того, как компания сообщила о получении контракта от неназванной корейской фармкомпании на сумму 119,1 млрд вон ($89 млн).

Акции Samsung Electronics дешевеют на 0,3%, а рыночная стоимость SK Hynix увеличивается на 3,4%.

Капитализация австралийских горнодобывающих компаний BHP Group, Rio Tinto и Fortescue снижается более чем на 1%, тогда как бумаги нефтедобывающих Woodside Energy и Santos дорожают на 1,9% и 1,7% соответственно вслед за ценами на нефть.