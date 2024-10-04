"Калужский двигатель" наращивает производство модульной генерации для нефтяников

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Калужский двигатель" ("КАДВИ") освоило и наращивает производство модульных электростанций.

Как рассказал журналистам генеральный директор ПАО "Калужский двигатель" Евгений Галынский, эта продукция была внедрена в сотрудничестве с "ЛУКОЙЛом", но также обсуждается ее применение на объектах других нефтяных и газовых компаний, а также предприятий ЖКХ.

Завод нарастил выпуск модульных газотурбинных электростанций номинальной мощностью 100 кВт в 5,6 раза - до 28 единиц в год.

В 2024 году завод делает по два таких изделия в месяц, с начала 2025 года должен увеличить до четырех в месяц.

Газотурбинная электростанция АГ100СТ400 номинальной мощностью 100 кВт работает на природном газе и предназначена для использования в суровых климатических условиях - при температуре окружающего воздуха от -60°С до +45°С (это свойство изделие унаследовало от прототипа из другой отрасли). В основном такие электростанции используются в обустройстве объектов добычи нефти и газа и энергоснабжении удаленных объектов в условиях Крайнего Севера, а также при энергоснабжении строительных площадок, сельскохозяйственных предприятий, объектов сотовой связи в районах, не имеющих доступа к Единой энергосистеме России.

Установки позволяют утилизировать попутный нефтяной газ и обеспечивать энергоснабжение промыслов. Они могут работать как в параллельном режиме - на промысел и в сеть, но есть возможность работы и в режиме большого острова.

"Машина предполагает всеядность. Многотопливность - одно из ключевых преимуществ нашего двигателя. Он не требователен к виду топлива. У нас основные прототипы работают на всем, что горит: и дизельное топливо, и керосин, хоть спирт, также и газообразное топливо", - заметил Галынский.

В качестве топлива на такой установке может быть метанол, не исключают машиностроители. "Альтернативные виды топлива - это пока ещё проект, который требует практичного опыта прохождения. Под каждый такой проект требуется доработка камер сгорания, горелочных устройств", - заметил руководитель завода.

В ходе практической работы установки уже подтвержден ресурс ее работы в 25 тысяч часов. "Ресурс 25 тыс. часов преодолен, увеличен до 30 тыс. часов, и может быть до 35 тысяч часов. Далее по программе trade in может быть замена агрегата или капитальный ремонт на заводе", - отмечают машиностроители.

Инвестиции в модернизацию производства для проекта составили 537 млн рублей, из которых 412 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по флагманской программе "Проекты развития".

На эти средства завод закупил более 40 единиц оборудования для литейного цеха, кузнечного, цехов механической обработки. Это позволило расширить узкие места для наращивания мощности и выхода на серийное производство.

Также "КАДВИ" запустил опытно-промышленное производство новых газотурбинных электростанций номинальной мощностью 800 кВт. С января 2025 года завод должен производить их по две в месяц. Завод при помощи таких установок уже создаёт собственный энергетический центр. Это позволит ему сократить расходы на электроэнергию и повысить надёжность энергоснабжения в моменты пикового потребления. Обсуждается поставка таких установок для "Гортеплоэнерго город Чусовой". Для выхода на серийное производство этой, более крупной установки, машиностроители могут обратиться в ФРП за новой порцией финансирования.

В настоящий момент иностранные компании-производители микротурбинных установок и модульных электростанций на их основе ушли с российского рынка. Отечественные компании пока не освоили серийное производство таких электростанций - созданы демонстрационные образцы и прототипы.