Инвестиции в аэропорт Краснодара превысят 60 млрд рублей

Новый терминал планируется достроить в 2026 году

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Инвестиции в развитие международного аэропорта "Краснодар" (входит в группу "Аэродинамика") превысят 60 млрд рублей, сообщила пресс-служба аэропорта.

Строительство нового аэровокзального комплекса и объектов аэропортовой инфраструктуры стартовало осенью 2023 года. Согласно сообщению, в настоящее время готовность нового терминала составляет 30% – завершаются работы по возведению монолитного каркаса трехэтажного здания, возводится металлокаркас будущей кровли. Параллельно с этим выполняются работы по устройству внешних инженерных сетей: сооружаются трансформаторные подстанции, котельная, строятся резервуары для отвода воды.

Завершение строительства аэровокзального комплекса намечено на октябрь 2026 года.

Кроме того, в 2025 году начнется строительство автомобильного подъезда к аэропорту со стороны трассы М-4 "Дон". Планируется что объект будет введен одновременно с открытием терминала. В следующем году начнется сооружение перрона и рулежных дорожек аэропорта, объектов федеральной инфраструктуры, а также административного здания.

Проект развития аэропорта "Краснодар" предусмотрен в долгосрочном плане развития Краснодарской агломерации до 2030 года. Общий бюджет строительства аэровокзального комплекса, а также объектов обеспечивающей инфраструктуры составляет более 60 млрд рублей, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, в марте этого года аэропорт "Краснодар", Минэкономразвития России и администрация Краснодарского края подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в рамках проекта строительства нового аэровокзального комплекса и объектов аэропортовой инфраструктуры. Тогда сообщалось, что объем инвестиций в рамках СЗПК составит 27 млрд рублей, при этом общая стоимость проекта оценивалась в 50 млрд рублей.

Площадь трехэтажного аэровокзального комплекса будет равна 83 тыс. кв. метров. К зданию будут примыкать 8 переходных галерей, от которых будут отходить 10 телетрапов. Пропускная способность нового аэровокзального комплекса составит 10 млн пассажиров в год. Здание действующего аэропорта будет перепрофилировано в торгово-развлекательный или конгрессно-выставочный центр.

За счет средств федерального бюджета планируется строительство нового перрона площадью 240 тыс. кв. м, который позволит одновременно обслуживать 21 воздушное судно (сейчас – 12), а также рулежных дорожек. Кроме того, администрация Краснодарского края взяла на себя обязательства по строительству дорожной инфраструктуры.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Анапы и Сочи входит в группу "Аэродинамика". С февраля 2022 года аэропорт Краснодара закрыт для обслуживания рейсов из соображений безопасности. До введения ограничений он принимал рейсы "Аэрофлота", "Победы", "России", S7, "ЮТэйр", "Якутии", "Азимута" и других. По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта Краснодара достиг рекордных 5 млн пассажиров (рост относительно 2020 года в 1,6 раза, "доковидного" 2019 года - на 7,7%).

В настоящее время единственным работающим аэропортом в крае является аэропорт Сочи.