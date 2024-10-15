Перевозки древесины в РФ за 9 месяцев выросли на 12% г/г до 308,5 млн куб.

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Объем перевозимой в РФ древесины за январь-сентябрь 2024 года составил 308,5 млн куб. м, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года (274,5 млн куб. м). Об этом сообщил Рослесхоз со ссылкой на данные ЛесЕГАИС.

В информационной системе лесного комплекса за девять месяцев 2024 года было сформировано более 6,5 млн электронных сопроводительных документов на транспортировку древесины (за январь-сентябрь прошлого года – 6 млн ЭСД).

"В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение объема перевозимой древесины, что показывает переход лесопромышленного комплекса к глубокой переработке внутри страны. Также у нас растет и количество сформированных электронных сопроводительных документов, что говорит о сокращении серых схем при обороте древесины", - отметил начальник управления развития информационных систем и государственного лесного реестра Рослесхоза Петр Микка, слова которого приведены в сообщении.

Регионами-лидерами по количеству перевозимых лесоматериалов стали Иркутская область, Красноярский край, Архангельская и Вологодская области, республика Коми.

Как сообщалось, по итогам 2023 года объем перевозимых лесоматериалов в России, по данным ЛесЕГАИС, составил 355,7 млн куб. м, что на 12,9% больше, чем в 2022 году (315 млн куб. м). За год было сформировано более 7,6 млн электронных сопроводительных документов.