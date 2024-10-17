Рынок акций США вырос, Dow Jones установил новый рекорд

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в среду, причем Dow Jones закончил сессию на новом историческом максимуме.

Инвесторы оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) и квартальные отчетности крупных компаний.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли не исключила, что американский ЦБ опустит базовую процентную ставку лишь на одном из двух оставшихся в этом году заседаний.

При сохранении нынешних трендов в экономике "целесообразным будет одно или два снижения" ставки в этом году, заявила она в ходе выступления в Нью-Йоркском университете во вторник.

Дейли отметила, что темпы смягчения политики могут измениться в зависимости от экономических данных, добавив при этом, что направление ставки уже задано.

"Если Федрезерв продолжит снижать ставки, у нас будет мягкая посадка", - отметил Джерард Кессиди из RBC Capital Markets. По его словам, это положительно скажется на инвестиционных банках, а также на активности в сфере IPO и слияний и поглощений.

Акции Morgan Stanley подскочили в цене на 6,5% после того, как один из крупнейших банков США отчитался о росте чистой прибыли и о выручке в третьем квартале 2024 года сильнее прогнозов рынка.

Американская United Airlines Holdings зафиксировала 15%-е снижение чистой прибыли в прошлом квартале, но увеличила выручку; цена её бумаг взлетела на 12,4%.

Рыночная стоимость конкурирующей Delta Air Lines повысилась на 6,9%.

Капитализация Abbott Laboratories увеличилась на 1,5%. Производитель фармацевтической продукции и медицинского оборудования в июле-сентябре увеличил чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

U.S. Bancorp в третьем квартале 2024 года увеличил чистую прибыль на 12,5%, что оказалось лучше ожиданий экспертов. Цена бумаг американского банка поднялась на 4,7%.

Котировки акций J.B. Hunt Transport Services повысились на 3,2%. Одна из крупнейших американских компаний в сфере грузоперевозок в прошлом квартале снизила чистую прибыль и выручку, но оба показателя превысили ожидания рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,79% и составил 43077,47 пункта. Лидером роста в составе индикатора стали акции Cisco Systems Inc., подорожавшие на 4,2%. Тем временем цена бумаг Intel Corp. понизилась на 1,5%.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,47% - до 5842,47 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,28% и составил 18367,08 пункта.