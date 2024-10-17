ММК сократил в III квартале выпуск стали на 26,6%, продажи метпродукции – на 18,7%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - "Магнитогорский металлургический комбинат" сократил в третьем квартале 2024 года производство стали на 26,6% по сравнению со вторым кварталом, до 2,48 млн тонн из-за ремонта в доменном переделе, снижения покупательской активности в России в связи с ростом процентных ставок и завершением программы льготной ипотеки, а также неблагоприятной конъюнктуры рынка стали в Турции.

Так, в прошлом квартале выплавка стали на турецком активе MMK Metalurji была приостановлена, следует из опубликованных компанией данных.

Продажи металлопродукции группы упали на 18,7% к предыдущему кварталу, также до 2,48 млн тонн.

Продажи премиальной продукции понизились на 14,8% и составили 1,19 млн тонн. Основной причиной было сокращение продаж холоднокатаного проката и проката с покрытиями на фоне высокой чувствительности строительного сектора к сложившимся макроэкономическим факторам. Доля премиальной продукции в портфеле продаж составила 48%.

Проведение капитальных ремонтов в доменном переделе, а также планируемый капитальный ремонт конвертера окажут значительное влияние на производственные возможности ММК в IV квартале 2024 года. При этом ожидается, что влияние высокой ключевой ставки на инвестиционную активность, снижение объемов ипотечного кредитования и сезонный фактор продолжат сказываться на замедлении покупательской активности на российском рынке. ММК прогнозирует сохранение устойчивого металлопотребления в автомобильной отрасли и других секторах машиностроения.