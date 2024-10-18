Доллар США дешевеет к основным валютам

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в пятницу.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,17%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,16%.

Тем не менее DXY завершает ростом третью неделю подряд на фоне позитивных статданных по экономике США, способствовавших снижению ожиданий быстрого смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Статданные, опубликованные накануне, показали более резкое, чем ожидалось, сокращение числа новых заявок на пособие по безработице в Штатах на прошлой неделе. Кроме того, темпы роста розничных продаж в сентябре превзошли прогнозы.

Пара евро/доллар по данным на 9:15 мск в пятницу торгуется на уровне $1,0841 по сравнению с $1,0832 на закрытие предыдущей сессии.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) накануне снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), отметив, что "дезинфляционный процесс продолжается в соответствии с ожиданиями".

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что инфляция в еврозоне, вероятно, вернется на целевой уровень в 2% на устойчивой основе в течение 2025 года, а не к концу следующего года, как предполагалось ранее.

Темпы роста потребительских цен в еврозоне в сентябре замедлилась до минимальных с апреля 2021 года 1,7% в годовом выражении с 2,2% в августе, сообщило в четверг статистическое управление Евросоюза.

Курс фунта поднялся в ходе торгов в пятницу до $1,3060 с $1,3011 накануне.

Стоимость американской валюты в паре с иеной опустилась до 149,88 иены с 150,21 иены на закрытие предыдущей сессии.

Потребительские цены в Японии в сентябре увеличились на 2,5% в годовом выражении после роста на 3% в августе, сообщило в пятницу министерство внутренних дел и коммуникаций. Инфляция замедлилась впервые с марта и стала минимальной с апреля.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 2,4%, также минимальными темпами с апреля. Эксперты, однако, ожидали более существенного их замедления - до 2,3% с 2,8% в августе, по данным Trading Economics.

Курс доллара в паре с офшорным юанем снизился до 7,1212 юаня против 7,1370 юаня по итогам торгов в четверг.