РФ в сентябре увеличила экспорт пшеницы в Китай в 1,4 раза

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Китай в сентябре этого года импортировал российской пшеницы на $8,697 млн против $6,05 млн годом ранее, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Таким образом, рост составил 1,4 раза. РФ сохранила третье место после Канады (на $30,8 млн) и США (на $23,8 млн) в числе крупнейших поставщиков пшеницы на китайский рынок в минувшем месяце.

За девять месяцев поставки выросли до $74,8 млн с $14,95 млн за январь-сентябрь 2023 года. За этот период РФ была шестым поставщиком пшеницы в КНР после Австралии (на $1,074 млрд), Канады (на $806,4 млн), Франции (на $707,5 млн), США (на $596,6 млн) и Казахстана (на $108,3 млн).

По данным ГТУ, поставки ячменя за девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 3 раза, до $137,8 млн против $46,7 млн годом ранее. В сентябре экспорт незначительно снизился - до $12,4 млн с $12,6 млн годом ранее.

Экспорт российской кукурузы за 9 месяцев упал в три раза, до $24,98 млн с $77,3 млн. В сентябре он составил $2,657 млн против $6,462 млн год назад.

Как сообщалось, в настоящее время РФ может поставлять в Китай только яровую пшеницу и ячмень. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. РФ добивается разрешения на поставки и этих культур на китайский рынок.