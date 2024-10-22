Китай за 9 месяцев увеличил импорт каучуков из РФ в денежном выражении на 24%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Китай в январе-сентябре нарастил импорт каучуков, резины и изделий из них из РФ на 24% до $651,5 млн, а закупки пластмасс и изделий из них, напротив, снизил на 6% до $346,2 млн. Данные приведены в статистике Главного таможенного управления КНР.

Практически все средства, полученные РФ за поставленные в Китай каучуки и резины, традиционно приходятся на синтетический каучук - $650,87 млн (+24% к аналогичному периоду прошлого года).

Импорт полиэтилена из РФ по итогам 9 месяцев вырос на 14% до $219,83 млн, полистирола – на 19% до $1,67 млн, ПВХ – на 23% до $16,57 млн. Поставки полипропилена, напротив, снизились на 40% до $68,52 млн.

В сентябре Китай получил из РФ пластмассы на $29,49 млн (+9% к августу 2024 г.), каучуки и резину на $63,8 млн (+0,13%). На оплату российского полиэтилена в сентябре ушел $21 млн (+24,72%), полипропилена – $4,6 млн (+63,6%), полистирола - $305 тыс. (рост вдвое к августу), ПВХ – $1,2 млн (-11,13%). Месячный импорт синтетического каучука в денежном выражении составил $63,7 млн (-0,1%).

Экспорт пластмасс и изделий из них в РФ в январе-сентябре сократился на 7% к аналогичному периоду прошлого года, до $3,11 млрд. Поступления от поставок полиэтилена снизились до $121,8 млн (-14%), полипропилена – до $60,3 млн (-30%), ПВХ – до $109,6 млн (-24%), от продаж полистирола выросли до $59 млн (+23%).

Полученные от поставок в РФ каучуков и резины средства – $1,46 млрд – на 15% меньше показателя января-сентября 2023 года. Более двух третей из них пришлось на шины – $1,04 млрд (-18%). За синтетический каучук российские компании заплатили $62,54 млн (-3%), за конвейерные ленты – $70,35 млн (-22%), за трубы и шланги из вулканизированной резины – $76,65 млн (-5%).

В сентябре Китай отправил в РФ пластмассы на $387,35 млн (+12,8% к августу), каучуки и резины на $170,98 млн (+2%). За полиэтилен КНР получила от российских контрагентов $17,6 млн (+23,9%), за полипропилен - $10,9 млн (+62,7%), за полистирол - $10,2 млн (+0,6%), за ПВХ - $10,3 млн (-14,5%). Поступления от продажи синтетического каучука в РФ составили $7,5 млн (+31,5%), шин - $120 млн (-3%), конвейерных лент - $6,6 (-4%), труб и шлангов - $9,5 млн (+35,8%).