"Т-Инвестиции" до конца года планируют предоставить доступ к ЦФА в приложении

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - "Т-Инвестиции" до конца 2024 года предоставят клиентам доступ к операциям с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) на своей платформе, сообщил глава "Т-Инвестиций" Дмитрий Панченко.

"В конце года на платформе "Т-Инвестиций" появятся цифровые активы на базе блокчейн технологий. Это абсолютно новый тип инструментов, не акции и не облигации. Мы заканчиваем интеграцию первой и крупнейшей в России платформы цифровых активов "Атомайз" в экосистему "Т", - сообщил Панченко на конференции "Толк" Т-Банка.

"Это не акции и не облигации - это абсолютно новый тип инструментов для заработка, который берет лучшее от других инструментов. Уже совсем скоро у нас появятся первые инструменты, которые потенциально позволят зарабатывать 20-25% годовых и даже больше", - отметил он.

Он добавил, что также в этом году клиенты "Т-Инвестиций" получат возможность добавлять счета других брокеров.