Поиск

"Т-Инвестиции" до конца года планируют предоставить доступ к ЦФА в приложении

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - "Т-Инвестиции" до конца 2024 года предоставят клиентам доступ к операциям с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) на своей платформе, сообщил глава "Т-Инвестиций" Дмитрий Панченко.

"В конце года на платформе "Т-Инвестиций" появятся цифровые активы на базе блокчейн технологий. Это абсолютно новый тип инструментов, не акции и не облигации. Мы заканчиваем интеграцию первой и крупнейшей в России платформы цифровых активов "Атомайз" в экосистему "Т", - сообщил Панченко на конференции "Толк" Т-Банка.

"Это не акции и не облигации - это абсолютно новый тип инструментов для заработка, который берет лучшее от других инструментов. Уже совсем скоро у нас появятся первые инструменты, которые потенциально позволят зарабатывать 20-25% годовых и даже больше", - отметил он.

Он добавил, что также в этом году клиенты "Т-Инвестиций" получат возможность добавлять счета других брокеров.

Т-Инвестиции Дмитрий Панченко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Т-Банк разморозил средства клиентов на 3,5 млрд рублей

Т-Банк разморозил средства клиентов на 3,5 млрд рублей

ЦБ поддерживает уже принятые решения по снижению порога продажи валютной выручки

ЦБ поддерживает уже принятые решения по снижению порога продажи валютной выручки

Минимальный порог free float для второго уровня листинга "Мосбиржи" с апреля повысится до 5%

ЦБ РФ пока не видит предпосылок для ухода крупных эмитентов с биржи

ЦБ РФ пока не видит предпосылок для ухода крупных эмитентов с биржи

Банк России хочет расширить список инсайдерских должностей

Минсельхоз заявил о полной обеспеченности рынка сливочным маслом

Минсельхоз заявил о полной обеспеченности рынка сливочным маслом

Минпромторг планирует точечно запустить субсидируемые скидки для химпрома

Цена нефти Brent опустилась ниже $74 за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже $74 за баррель

Сбербанк повысит ставки по ипотеке сразу на 3 п.п.

Сбербанк повысит ставки по ипотеке сразу на 3 п.п.

Рубль в понедельник упал в паре с юанем, несмотря на рост нефти

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });