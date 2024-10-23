Добыча природного газа в РФ в сентябре выросла на 6% г/г, превысив 51 млрд куб. м

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в России в сентябре продолжила ощутимый рост. Отсутствие стимулов со стороны погоды было компенсировано выгодной ситуацией в межтопливной конкуренции.

Данные

Добыча природного газа в РФ в сентябре 2024 года составила 51,05 млрд куб. м, что на 6% выше, чем за сентябрь 2023 года (48,288 млрд куб. м), сообщил Росстат.

Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых Росстатом данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного") - 42,6 млрд куб. м - и газа нефтяного попутного ("газ горючий природный нефтяных месторождений") - 8,6 млрд куб. м.

Условия

Температурный фон, определяющий динамику потребления газа в энергетике, в отчетном месяце был скорее нейтрален. По данным "Системного оператора ЕЭС России", в сентябре 2024 года средняя температура воздуха по стране была примерно на уровне климатической нормы, однако она превысила прошлогодний уровень более чем на два градуса.

Выработка тепловых электростанций в сентябре, тем не менее, выросла на 4,4%. Несмотря на теплую погоду ситуация на рынке межтопливной конкуренции была в пользу газа: на 1,1% сократилась выработка атомных и на 4,7% уменьшилась генерация гидроэлектростанций.

Выпуск такой газоёмкой продукции, как аммиак (это в том числе основа производства азотных удобрений) в сентябре увеличился на 2,5%. На внешних рынках росли поставки "Газпрома" в Китай и Узбекистан.

Перспектива

Суммарно добыча газа за девять месяцев 2024 года, по данным Росстата, составила 499,6 млрд куб. м (годом раньше было 459,242 млрд куб. м), то есть рост составил 9%.

Согласно обновленному среднесрочному макропрогнозу, добыча газа в РФ в 2024 году ожидается на уровне 668,2 млрд куб. м. При этом по итогам девяти месяцев она превзошла прогнозный трек более чем на 17 млрд куб. м.

В 2021 году в России было добыто 763 млрд куб. м газа, в 2022-м - 676 млрд куб. м, в 2023-м – 638 млрд куб. м.

Производство газа в РФ в 2022-2023 годах значительно снизилось из-за сокращения потоков в западном направлении. С другой стороны – растет потребление внутри страны, а также поставки в Азию.