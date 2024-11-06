Поставщик фюзеляжей Spirit "сильно сомневается" в способности продолжать работу

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель фюзеляжей Spirit AeroSystems Holdings, поставщик Boeing Co., заявил, что "сильно сомневается" в своей способности продолжать деятельность.

В частности, компания сослалась на убытки последних трех лет и задолженность в размере около $4,4 млрд по состоянию на 26 сентября. При этом размер денежных средств и их эквивалентов сократился до $217,6 млн на эту дату по сравнению с $823,5 млн на конец прошлого года.

"Компании потребуется дополнительная ликвидность, чтобы продолжать деятельность в ближайшие 12 месяцев", - отмечает Spirit.

Летом стало известно, что Boeing договорился о покупке Spirit с оценкой стоимости предприятия (EV) в $8,3 млрд. Без учета долга поставщик был оценен в $4,7 млрд.

Укрепление ликвидности Spirit в числе прочего будет зависеть от сделки с Boeing, заявляет производитель фюзеляжей. В октябре он сообщал, что по-прежнему рассчитывает закрыть ее к середине следующего года.

Руководство Spirit также рассматривает возможность выпуска ценных бумаг, привлечения долга и реструктуризации операций, включая сокращение штата.

"Однако нет никаких гарантий, что эти планы и стратегии позволят существенно оптимизировать наши потребности в ликвидности или что мы иным образом сможем реализовать ожидаемые выгоды", - говорится в сообщении компании.