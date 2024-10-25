Поиск

ЦБ отметил вклад менее чувствительных к ставкам операций в темпы роста кредитов компаниям

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Темпы роста корпоративного кредитования остаются высокими из-за значимого вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам совета директоров по ключевой ставке.

"Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения населения. Завершение с 1 июля безадресной льготной ипотеки, рост ставок и ужесточение макропруденциальной политики привели к охлаждению розничного кредитования. Темпы роста корпоративного кредитования, напротив, остаются высокими из-за значимого вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций. В результате общий кредит экономике по-прежнему растет высокими темпами", - отмечает ЦБ.

Банк России ожидает, что повышение ключевой ставки с 19% до 21% ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для возвращения кредитования к сбалансированному росту.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Допрасходы бюджета в 2024 году и расширение дефицита имеют проинфляционные риски

Допрасходы бюджета в 2024 году и расширение дефицита имеют проинфляционные риски

Котировки ОФЗ усилили падение после повышения ЦБ ставки, индекс RGBI обновил минимум с марта 2022 г.

ЦБ РФ предупредил о возможности повышения ключевой ставки в декабре

ЦБ РФ повысил прогноз по средней ставке на 2024 г. до 17,5%, ждет ее до конца года в диапазоне 21-21,3%

Рынок акций РФ развернулся вниз на решении ЦБ РФ повысить ставку до 21%

Рынок акций РФ развернулся вниз на решении ЦБ РФ повысить ставку до 21%

Банк России повысил прогноз по инфляции на 2024-2025 годы

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 21%

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 21%
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });