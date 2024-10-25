ЦБ отметил вклад менее чувствительных к ставкам операций в темпы роста кредитов компаниям

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Темпы роста корпоративного кредитования остаются высокими из-за значимого вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам совета директоров по ключевой ставке.

"Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения населения. Завершение с 1 июля безадресной льготной ипотеки, рост ставок и ужесточение макропруденциальной политики привели к охлаждению розничного кредитования. Темпы роста корпоративного кредитования, напротив, остаются высокими из-за значимого вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций. В результате общий кредит экономике по-прежнему растет высокими темпами", - отмечает ЦБ.

Банк России ожидает, что повышение ключевой ставки с 19% до 21% ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для возвращения кредитования к сбалансированному росту.