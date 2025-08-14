Сменился владелец ювелирного холдинга Sokolov

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Бенефициар ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов, сын его основателей, продал компанию частному инвестору Антону Паку, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В периметр сделки вошли все юридические лица и товарные знаки холдинга, уточняют собеседники издания. Финансовым консультантом продавца выступила Aspring Capital.

Соколов сообщил "Коммерсанту", что компания искала инвестора, рассматривая в качестве варианта проведение IPO, "компания никогда не скрывала своих амбиций и того, что дальнейший рост с опережением рынка требует дополнительных вложений". Теперь Соколов, по его словам, намерен сосредоточиться на собственных проектах и венчурных инвестициях, а также продолжит поддерживать Благотворительный фонд семьи Соколовых.

Артему Соколову ювелирный бизнес перешел в 2014 году от родителей - Елены и Алексея Соколовых, основавших холдинг в 1993 году. Вначале это было производство украшений, позже появилась одноименная розничная сеть, объединяющая на начало 2025 года около тысячи магазинов.

Пак подтвердил "Коммерсанту" факт сделки, заявив, что холдинг Sokolov продолжит развиваться согласно существующей стратегии под управлением текущей команды менеджмента во главе с CEO Николаем Поляковым.

В 2019 году Пак создал K2 Group, частную инвестиционную компанию, которая занимается управлением активами на российском рынке. В 2000-х годах он был топ-менеджером Росбанка и банка МФК, затем возглавлял созданную ВЭБом Корпорацию развития Северного Кавказа. До 2025 года был совладелецем производителя лекарств "Нанолек".