Сумма покупок через СБП в III квартале выросла в 2 раза г/г до 1,7 трлн рублей

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Количество и сумма покупок товаров и услуг, совершенных с использованием Системы быстрых платежей (СБП), выросли до 1 млрд операций на 1,7 трлн руб., что в два раза выше показателей за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Количество и сумма покупок товаров и услуг через СБП в III квартале увеличились на 15% по сравнению с предыдущим кварталом. Доля покупок товаров и услуг в общем количестве операций в СБП составила 27%. Средний чек по операциям составил 1,8 тыс. рублей.

Количество совершенных через СБП переводов по итогам III квартала 2024 года увеличилось по сравнению с предыдущим кварталом на 12% до 2,5 млрд операций. По сумме этот показатель увеличился почти на треть до 17,7 трлн руб. Средняя сумма перевода выросла до 6,9 тыс. рублей.

Всего в III квартале через СБП проведено 3,6 млрд операций на сумму 19,8 трлн рублей, что в два раза выше показателей аналогичного периода 2023 года. Среднее количество операций в сутки составило 39 млн, максимальное – 50 млн.

Число предприятий торговли и сервиса (ТСП), принимающих оплату через СБП, выросло за квартал на 13% до 2 млн ед. Количество МСП в СБП достигло 1,7 млн ед., что составляет 26% от общего числа МСП.

Количество и сумма переводов юридических лиц гражданам (например, страховые выплаты, выплаты от брокеров и прочие) увеличились в 3 раза и 5 раз соответственно (36 млн выплат гражданам на сумму 365 млрд рублей) по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года. Средняя сумма перевода выросла в 1,7 раза до 10,1 тыс. рублей, по сравнению с III кварталом 2023 года.