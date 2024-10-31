"Новошип" в январе-сентябре снизил чистую прибыль по РСБУ почти вдвое

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - АО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") в январе-сентябре 2024 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 1,94 раза в годовом исчислении - до 6,23 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

Выручка пароходства снизилась в 1,9 раза и составила 6,307 млрд рублей.

Себестоимость сократилась на 22%, до 89,118 млн рублей. Валовая прибыль и прибыль от продаж пароходства упали в 1,9 раза, составив 6,218 млрд рублей и 6 млрд рублей соответственно.

Вместе с тем, проценты к получению в январе-сентябре этого года выросли почти в 4,9 раза и достигли 332,63 млн рублей. Прочие доходы уменьшились в 22 раза, до 20,6 млн рублей, прочие расходы - увеличились на 33%, до 50,87 млн рублей.

Согласно отчетности, дебиторская задолженность компании выросла с 426,87 млн рублей на 31 декабря 2023 года до 6,049 млрд рублей на конец сентября 2024 года, кредиторская - наоборот, снизилась с 11,57 млрд рублей до 595,15 млн рублей.

"Новошип" - крупнейшая российская судоходная компания на Черном море, говорится на ее сайте.

В 2023 году пароходство увеличило чистую прибыль по РСБУ в 70 раз по сравнению с показателем 2022 года - до рекордных 12,351 млрд рублей, выручка выросла в 13,5 раза, до 12,075 млрд рублей. В прошлом году "Новошип" получил 11,89 млрд рублей дивидендов от дочерних обществ, существенно возросли поступления от продажи внеоборотных активов - до 223,163 млн рублей.