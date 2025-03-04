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"Новошип" снизил годовую чистую прибыль по РСБУ вдвое

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") в 2024 году сократило чистую прибыль по РСБУ в 1,93 раза к 2023 году - до 6,34 млрд рублей, сказано в отчетности компании.

Выручка снизилась в 1,9 раза и составила 6,343 млрд рублей.

В пояснениях к отчетности отмечается, что в 2023 году "Новошип" получил 11,89 млрд рублей в виде дивидендов от дочерних обществ. В 2024 году поступления по этой статье составили 6,2 млрд рублей.

Себестоимость продаж пароходства в прошлом году уменьшилась на 12,6%, до 118,934 млн рублей. Валовая прибыль упала в 1,9 раза, составив 6,224 млрд рублей, прибыль от продаж - почти вдвое, до 5,934 млрд рублей.

Проценты к получению в 2024 году выросли на 28% и составили 580,96 млн рублей. Прочие доходы уменьшились в 23 раза, до 20,9 млн рублей, прочие расходы - в 1,9 раза, до 61,884 млн рублей.

Дебиторская задолженность компании снизилась с 426,87 млн рублей на 31 декабря 2023 года до 254,353 млн рублей на 31 декабря 2024 года, кредиторская - с 11,57 млрд рублей до 6,762 млрд рублей.

"Новошип" является крупнейшей российской судоходной компанией на Черном море, говорится на ее сайте. В 2023 году пароходство получило рекордную чистую прибыль по РСБУ в 12,351 млрд рублей.

Новороссийск Новошип Совкомфлот
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