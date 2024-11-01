Фондовые индексы США снизились 2-е торги подряд

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в четверг снизились по итогам второй сессии подряд из-за негативных прогнозов со стороны ряда крупных компаний.

Акции Microsoft Corp. подешевели на 6,1%, став лидером падения среди компонентов Dow Jones. Компания опубликовала хорошую отчетность за третий квартал, но предупредила о замедлении роста "облачного" бизнеса в текущий период.

Meta (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) также завершила квартал с сильными результатами, но спрогнозировала повышение инфраструктурных расходов, что вызвало снижение стоимости ее бумаг на 4,1%.

Котировки акций Estee Lauder Cos. рухнула почти на 21%. Производитель косметики и парфюмерии получил чистый убыток в июле-сентябре и дал слабый прогноз на текущий квартал.

Котировки акций Amazon.com Inc. и Apple Inc., которые опубликовали отчетность после окончания торгов, опустились на 3,3% и 1,8% соответственно.

Цена бумаг Uber Technologies упала на 9,3%. Выручка компании, предоставляющей услуги заказа такси и доставки еды, в третьем квартале превысила ожидания, однако совокупный объем заказов разочаровал инвесторов.

Акции Merck & Co. ушли вниз на 2,4%. Фармацевтическая компания в июле-сентябре снизила чистую прибыль на 33%, а также ухудшила годовой прогноз для скорректированной прибыли.

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay сократил чистую прибыль в прошедшем квартале вдвое, а также дал слабый прогноз выручки на октябрь-декабрь. Капитализация компании сократилась за день на 8,2%.

Между тем цена бумаг ConocoPhillips выросла на 6,4%. Нефтяная компания повысила дивиденды на 34%, а также расширила программу buyback на $20 млрд.

Разработчик онлайн-платформы видеоигр Roblox в третьем квартале сократил чистый убыток на 14%, а также улучшил прогноз выручки на 2024 год. Котировки акций компании взлетели почти на 20%.

Стоимость Bristol Myers Squibb поднялась на 5,9%. Фармацевтическая компания в июле-сентябре увеличила выручку на 8%, что превзошло ожидания, а также улучшила прогноз скорректированной прибыли и выручки на весь 2024 год.

Акции Peloton Interactive подскочили в цене на 27,8%. Производитель спортивных тренажеров объявил о назначении главным исполнительным директором и президентом Питера Стерна, который ранее работал в Ford и Apple. Также компания опубликовала сильную квартальную отчетность.

Котировки акций Amgen выросли на 1,5%. Биотехнологическая компания в третьем квартале увеличила чистую прибыль в 1,6 раза, при этом выручка выросла на 23% и совпала с прогнозом аналитиков.

Доходы населения США в сентябре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,5%, сообщило министерство торговли в четверг.

Изменение первого показателя совпало со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Также они ожидали, что второй показатель увеличится на 0,4%.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,2% по сравнению с августом, на уровне консенсус-прогноза. Рост в годовом выражении также совпал с ожиданиями, замедлившись до 2,1% - минимума с февраля 2021 года.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 12 тыс. - до 216 тыс., по данным министерства труда. Это минимальный уровень с середины мая этого года.

Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 378,08 пункта (на 0,9%) и составил 41763,46 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшилось на 108,22 пункта (на 1,86%) - до 5705,45 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 512,78 пункта (на 2,76%) и завершил сессию на отметке 18095,15 пункта.