Комбинат Segezha Group подал иск к Atlantic Intermodal Services на 51 млн рублей

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - АО "Лесосибирский ЛДК №1" (входит в Segezha Group) подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к ООО "АИС Рашиа" (Петербург, юридическое лицо Atlantic Intermodal Services) о взыскании 50,8 млн рублей, говорится в материалах суда.

Детали исковых требований не раскрываются, известно лишь, что они касаются неисполнения или ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по договору транспортной экспедиции грузов.

Иск был подан в суд 31 октября и пока не принят к рассмотрению.

Atlantic Intermodal Services - международная логистическая компания, осуществляет услуги по авиа- и автоперевозке грузов, а также контейнерными поездами и морским транспортом через все порты России. Как сказано на ее сайте, ежегодный оборот перевозки составляет 60 тысяч единиц грузов в направлении 85 стран.

По итогам 2023 года ООО "АИС Рашиа" получило чистую прибыль в размере 13,7 млн рублей при выручке 1,3 млрд рублей. Компания, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит ее гендиректору Олегу Валлиту.

"Лесосибирский ЛДК №1" расположен в Красноярском крае, специализируется на производстве экспортных пиломатериалов, древесных плит (ДВП) и пеллет. Общая расчетная лесосека комбината составляет 3,1 млн куб. м в год, производственные мощности - 1,5 млн куб. м по распилу круглого леса в год.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система".