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Министр промышленности ОАЭ сообщил о росте спроса на энергию из-за появления ChatGPT

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Спрос на энергию в мире удвоится, в частности, неожиданно он вырос из-за появления ChatGPT, заявил в ходе конференции Adipec министр промышленности и продвинутых технологий ОАЭ, глава ADNOC Ахмед аль Джабер.

По его словам, спрос на энергию в мире удвоится за счет развития стран Глобального Юга, трансформации источников энергии, и он повышается в частности за счет экспоненционального роста использования искусственного интеллекта (ИИ).

"ИИ имеет потенциал ускорить трансформацию энергетических систем и низкоуглеродное развитие, но при этом само использование ИИ увеличивает спрос на энергию, чего 18 месяцев назад никто не ожидал - именно тогда появился ChatGPT. Запрос в ChatGPT требует в 10 раз больше энергии, чем поиск в Google. По мере расширения использования ИИ, он будет требовать больше data-центров", - сказал он.

По оценке, в последующие 6 лет мощности data-центров удвоятся, что потребует как минимум 150 Гвт установленной мощности к 2030 году и этот объем удвоится к 2040 году, заметил министр. По его словам, одного источника энергии недостаточно для удовлетворения такого спроса на энергию - понадобятся и возобновляемые источники энергии, и атом, и газ.

Аль Джабер указал, что миру нужны инвестиции в инфраструктуру, а инвестиции в электроэнергетический сектор должны вырасти до минимум $1,5 трлн в год, также нужна политика для ускорения и защиты этих инвестиций.

По его оценке, использование энергии солнца и ветра вырастет в 7 раз, СПГ - минимум на 65%, нефть продолжит использоваться для производства топлива и других продуктов.

В свою очередь министр энергетики ОАЭ, комментируя предположение, что рост использования ИИ увеличит потребление угля, заметил, что data-центры просят зеленую энергию. "Так что не думаю, что может идти речь о росте потребления угля", - отметил он.

ОАЭ
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