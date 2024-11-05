ЦБ сделает закрытым список документов о доходах для оценки финансового положения физлиц

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует сделать закрытым список официальных документов о доходах для оценки финансового положения розничных заемщиков, в том числе на стадии выдачи кредита, говорится в обзоре банковского регулирования за третий квартал.

"Рассчитываем, что норма будет способствовать более точной оценке рисков заемщиков (снизит риски закредитованности) и создаст стимулы к использованию электронных сервисов (в том числе сервиса "Госуслуги") для подтверждения официальных доходов заемщиков", - отмечается в обзоре ЦБ.

В планах Банка России также ввести критерий минимального размера платежа для оценки качества обслуживания долга (КОД), значение сейчас обсуждается. В том случае, когда платеж по ссуде ниже минимального размера, регулятор будет приравнивать оценку КОД к оценке финансового положения заемщика. Такой подход направлен на отражение банками реального риска по ссуде.

ЦБ также хочет запретить использовать для оценки ссуд заемщиков с плохим финансовым положением собственные иные существенные факторы (не указанные в положении №590-П) и фактор "положительной кредитной истории" по ссудам, где есть обслуживание долга и, соответственно, качество ссуды можно оценить объективно. Мера направлена на то, чтобы банки на формальных основаниях не улучшали оценку ссуды.

ЦБ планирует обсудить изменения с банковским сообществом до конца 2024 года. Ожидается, что новые подходы заработают в 2025 году.