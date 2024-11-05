ЦБ уточнил подходы к формированию обеспечения по своим операциям

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Банк России уточнил подходы к формированию обеспечения по своим операциям для снижения стимулов банков использовать их для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности, говорится в сообщении регулятора.

Кредитные требования, включенные в пулы обеспечения с 6 ноября 2024 года, будут приниматься в обеспечение только по внутридневным кредитам, кредитам овернайт и кредитам дополнительного механизма.

Кредитные требования, которые были включены в пулы обеспечения до 6 ноября 2024 года и которые соответствуют действующим критериям, продолжат приниматься в обеспечение кредитов основного механизма. При этом кредитные организации не смогут увеличить их стоимость.

ЦБ считает, что объем обеспечения в рамках основного механизма достаточен для привлечения у регулятора необходимых средств для проведения платежей и поддержания обязательных резервов.

"Снижение объема кредитных требований, принимаемых в обеспечение в рамках основного механизма, будет происходить постепенно и не повлияет на функционирование денежного рынка. В случае изменения ситуации с ликвидностью Банк России может оперативно переместить кредитные требования из дополнительного механизма в основной", - отмечает регулятор.

ЦБ не раз обращал внимание, что после отмены для крупных банков с 1 марта 2024 года послаблений по нормативу краткосрочной ликвидности некоторые кредитные организации исправляют ситуацию в большей мере за счет кредитов регулятора под нерыночное обеспечение, чем за счет привлечения долгосрочных пассивов и накапливания ликвидных активов.

Ранее сообщалось, что банки в сентябре нарастили объем привлечений средств ЦБ на существенный 1 трлн руб. (+19,8%) за счет кредитов под залог нерыночных активов (+1,3 трлн руб.). Банки нуждались в средствах для выполнения требований по нормативу краткосрочной ликвидности, объяснял ранее регулятор.