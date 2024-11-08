Банк "ДОМ.РФ" за 9 месяцев увеличил прибыль по МСФО в 1,9 раза до 38,3 млрд руб.

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Банк "ДОМ.РФ" за 9 месяцев 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,9 раза в годовом выражении, до 38,3 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации.

Чистые процентные доходы банка составили 63,4 млрд рублей, что на 40% больше результата за аналогичный период прошлого года. Чистая процентная маржа за 9 месяцев составила 3,1% (показатель остался на уровне 9 месяцев 2023 года).

Чистые комиссионные доходы в отчетном периоде сократились на 12,3% год к году, до 3,6 млрд рублей.

Расходы на резервы составили 17,2 млрд рублей против 9,6 млрд рублей за три квартала 2023 года.

Административно-хозяйственные расходы банка за 9 месяцев выросли на 33,7% в годовом выражении, почти до 16 млрд рублей.

Кредитный портфель с начала года увеличился на 39%, до 2,3 трлн рублей. Портфель ипотечного кредитования вырос на 35%, составив 663,9 млрд рублей. Объем выданных кредитных средств застройщикам составил 1,4 трлн рублей, увеличившись на треть с начала года. Общий портфель проектного финансирования (с учетом неиспользованных кредитных лимитов) составил 6,6 трлн рублей.

Привлеченные средства клиентов и финансовых учреждений достигли 2,8 трлн рублей (рост на 25% с начала года). Основной прирост обеспечили средства юридических лиц (1,5 трлн рублей, рост на 29%), остатки на счетах эскроу (792,9 млрд рублей, рост на 31%), средства физических лиц (373,5 млрд рублей, рост на 39%).

Показатель стоимости риска (COR) банка составил 0,7% (на конец 2023 года - также 0,7%), доля кредитов, просроченных на срок свыше 90 дней (NPL), составила 0,8% (1% на конец 2023 года).

Собственные средства банка с начала года выросли на 16,2%, до 319,6 млрд рублей.

Банк "ДОМ.РФ" - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, принадлежит одноименному институту развития. По итогам третьего квартала 2024 года банк занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100"