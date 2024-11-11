Сальдо торгового баланса РФ за январь-сентябрь выросло на 11,6%, до $114,9 млрд

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-сентябре 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 11,6% и составило $114,9 млрд.

Согласно опубликованным в понедельник данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе-сентябре 2024 года вырос в годовом выражении на 0,4% - до $318,2 млрд, импорт сократился на 4,9%, до $203,3 млрд.

За январь-сентябрь 2023 года внешнеторговое сальдо, по данным ФТС, равнялось $103,0 млрд, в том числе экспорт - $316,9 млрд, импорт - $213,9 млрд.

Экспорт товаров из РФ в Европу за январь-сентябрь 2024 года составил $50,1 млрд, сократившись на 24,3%, в Азию - $240,3 млрд, увеличившись на 6,4%, в Африку - $18,4 млрд, поднявшись на 17,9%, в Америку - $9,2 млрд, на 0,9% больше.

Импорт в РФ из Европы за январь-сентябрь 2024 года составил $54,2 млрд, сократившись на 9,7%, из Азии - $135,6 млрд, снизившись на 3,1%, из Африки - $2,5 млрд, уменьшившись на 2,7%, из Америки - $10,5 млрд, на 8,2% меньше.

Экспорт из РФ минеральной продукции за январь-сентябрь 2024 года составил $197,7 млрд, увеличившись на 3,1%, металлов и изделий из них - $45,1 млрд, сократившись на 6,2%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $31,0 млрд, снизившись на 4,0%, продукции химической промышленности - $19,9 млрд, сократившись на 1,9%, машин, оборудования, транспортных средств и других товаров - $15,2 млрд, на 3,7% меньше.

Импорт в РФ за январь-сентябрь 2024 года машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $104,1 млрд, снизившись на 3,7%, продукции химической промышленности - $38,8 млрд, сократившись на 7,7%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $27,2 млрд, увеличившись на 2,8%, текстиля, текстильных изделий и обуви - 13,7 млрд, снизившись на 7,7%, металлов и изделий из них - 13,1 млрд, снизившись на 10,0%.

Как сообщалось, в 2023 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $140 млрд, что на 58,5% меньше показателя за 2022 год ($337,2 млрд). Экспорт товаров в прошлом году, по данным ФТС, составил $425,1 млрд, снизившись на 28,3% по сравнению с 2022 годом ($592,5 млрд). Импорт в 2023 году достиг $285,1 млрд, увеличившись на 11,7% по сравнению с 2022 годом ($255,3 млрд).