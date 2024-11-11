Поиск

Экспорт пшеницы из РФ в ноябре составит 4,55 млн т

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Экспорт пшеницы из РФ в ноябре (с учетом поставок в страны ЕАЭС) составит 4,55 млн тонн против 3,49 млн тонн в ноябре прошлого года, прогнозирует аналитический центр "Русагротранса".

Как сообщили "Интерфаксу" в центре, текущие заявки в глубоководных портах на отгрузку зерна в ноябре, согласно данным на 7 ноября, составляют 3,76 млн тонн, включая 3,61 млн тонн пшеницы.

По данным центра, экспортные цены спроса на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в ноябре за неделю снизились на $1 до $226 за тонну (FOB), с поставкой в декабре – на $2 до $230 за тонну. Цена на французскую пшеницу ослабла на $4 до $238, германскую – выросла $1 до $250 за тонну, американскую – также выросла на $1 до $258 за тонну.

Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах составили 17 300-17 600 рублей за тонну (без НДС), что примерно соответствует уровням предыдущей недели. Цены на малой воде укрепились на 500 рублей, до 16 200 рублей за тонну. В прошлом году в это время цены составляли 14 500 рублей и 12 150 рублей за тонну соответственно.

Внутренний рынок пшеницы также укреплялся. На юге цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин, EXW элеватор) выросли на 200 рублей до 15 400-15 600 рублей за тонну (без НДС), в центральной России – на 100 рублей до 14 800-15 200 рублей, в Поволжье – на 300 рублей до 14 400-14 800 рублей за тонну.

В Сибири закупочные цены на пшеницу 3 класса в зависимости от региона колеблются от 10 000 до 15 000 рублей за тонну (EXW элеватор, без НДС). "Высокий разброс в ценах обусловлен большими различиями в качестве по регионам и даже по зонам внутри регионов, обеспеченностью мукомольных предприятий зерном и возможностями сельхозпроизводителей по хранению", - заявили в центре.

Русагротранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"НОВАТЭК" и "Сургутнефтегаз" смогут сами определять круг раскрываемой информации

"НОВАТЭК" и "Сургутнефтегаз" смогут сами определять круг раскрываемой информации

Декабрьское решение Банка России по ставке будет зависеть от статданных

Oxera оценила ущерб миру от стихийных бедствий за десять лет в $2 трлн

Oxera оценила ущерб миру от стихийных бедствий за десять лет в $2 трлн

ВТБ с 13 ноября возобновит проведение сделок по "Семейной ипотеке"

Сбербанк за 10 месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ до 1,328 трлн рублей

Сбербанк за 10 месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ до 1,328 трлн рублей

Нефть Brent подешевела до $73,63 за баррель

США запретили Тайваню поставлять в КНР чипы для разработок в сфере искусственного интеллекта

США запретили Тайваню поставлять в КНР чипы для разработок в сфере искусственного интеллекта

"Агроэкспорт" назвал страны Африки для наращивания экспорта российского зерна

ФАС предложила повысить с 1 декабря грузовые ж/д тарифы на 2025 год на 13,8%

ФАС предложила повысить с 1 декабря грузовые ж/д тарифы на 2025 год на 13,8%
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });