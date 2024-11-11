Экспорт пшеницы из РФ в ноябре составит 4,55 млн т

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Экспорт пшеницы из РФ в ноябре (с учетом поставок в страны ЕАЭС) составит 4,55 млн тонн против 3,49 млн тонн в ноябре прошлого года, прогнозирует аналитический центр "Русагротранса".

Как сообщили "Интерфаксу" в центре, текущие заявки в глубоководных портах на отгрузку зерна в ноябре, согласно данным на 7 ноября, составляют 3,76 млн тонн, включая 3,61 млн тонн пшеницы.

По данным центра, экспортные цены спроса на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в ноябре за неделю снизились на $1 до $226 за тонну (FOB), с поставкой в декабре – на $2 до $230 за тонну. Цена на французскую пшеницу ослабла на $4 до $238, германскую – выросла $1 до $250 за тонну, американскую – также выросла на $1 до $258 за тонну.

Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах составили 17 300-17 600 рублей за тонну (без НДС), что примерно соответствует уровням предыдущей недели. Цены на малой воде укрепились на 500 рублей, до 16 200 рублей за тонну. В прошлом году в это время цены составляли 14 500 рублей и 12 150 рублей за тонну соответственно.

Внутренний рынок пшеницы также укреплялся. На юге цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин, EXW элеватор) выросли на 200 рублей до 15 400-15 600 рублей за тонну (без НДС), в центральной России – на 100 рублей до 14 800-15 200 рублей, в Поволжье – на 300 рублей до 14 400-14 800 рублей за тонну.

В Сибири закупочные цены на пшеницу 3 класса в зависимости от региона колеблются от 10 000 до 15 000 рублей за тонну (EXW элеватор, без НДС). "Высокий разброс в ценах обусловлен большими различиями в качестве по регионам и даже по зонам внутри регионов, обеспеченностью мукомольных предприятий зерном и возможностями сельхозпроизводителей по хранению", - заявили в центре.