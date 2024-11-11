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Мировые продажи чипов в сентябре выросли на 23,2% г/г

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Мировые продажи чипов в третьем квартале 2024 года увеличились на 23,2% относительно того же периода прошлого года и составили $166 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

Это стало самым значительным подъемом с 2016 года.

По сравнению со вторым кварталом этого года продажи выросли на 10,7%.

"Продажи в сентябре достигли самого высокого месячного показателя за всю историю, что обусловлено ростом в Америке", - отметил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер.

Мировые поставки чипов в сентябре составили $55,3 млрд, что на 23% больше показателя за тот же месяц прошлого года. Относительно августа они повысились на 4% (с пересмотренных $53,13 млрд).

Продажи в Северной и Южной Америке в позапрошлом месяце взлетели на 46,3% в годовом выражении, в Китае - на 22,9%. В Японии они поднялись на 7,7%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 18,4%. При этом в Европе было зафиксировано снижение на 8,2%.

Реализация чипов в сентябре относительно предыдущего месяца увеличилась в Северной и Южной Америке на 4,1%, в Европе - на 4%, в Японии - на 5,3%, в КНР - на 3,6%, в АТР - на 4,5%.

SIA объединяет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.

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