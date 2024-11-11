Кабмин предложил ограничить рыночные заимствования регионов РФ в 2025-2039 гг.

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Долг региона по государственным ценным бумагам и коммерческим кредитам не должен превышать 25% от общего объема доходов бюджета в период с 2025 по 2039 гг., если регион претендует на реструктуризацию бюджетных кредитов, следует из поправок правительства РФ в проект трехлетнего федерального бюджета.

Поправки внесены в парламент ко второму чтению законопроекта (№ 727320-8). Речь идет о статье проекта бюджета, в которой говорится об особенностях реструктуризации в 2025 г. бюджетных кредитов регионам.

Во внесенном в парламент и принятом в первом чтении проекте бюджета на 2025-2027 гг. говорилось, что в 2025 г. правительство определит обязательства регионов для дополнительных соглашений о бюджетных кредитах, основываясь на дефиците бюджета и государственном долге региона на 1 января 2024 г.

В предложенных к второму чтению поправках уточняются параметры реструктуризации бюджетных кредитов. В частности, предлагается обязать регионы ограничить объем дефицита регионального бюджета на уровне не более 10% от доходов (без учета безвозмездных поступлений).

В предложенных поправках предлагается установить предел рыночных заимствований (кредиты и госдолг по государственным (муниципальным) ценным бумагам) на уровне не более 25% общего объема доходов консолидированного бюджета субъекта РФ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений на 2025-2039 гг. соответственно.

"Субъекты РФ, у которых на 1 января 2025 г. доля долговых обязательств по рыночным заимствованиям превышает 25% общего объема доходов консолидированного бюджета субъекта РФ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, принимают обязательство о неувеличении доли долговых обязательств по рыночным заимствованиям сверх доли, сложившейся на 1 января 2025 г.", - говорится в поправках.

Проект трехлетнего бюджета планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 14 ноября.