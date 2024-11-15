Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в III квартале составила $181 млн

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по МСФО в третьем квартале 2024 года составила $181,105 млн по сравнению с $206,171 млн в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчете компании.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза, предполагавшего чистую прибыль СКФ на уровне $126 млн.

Чистая прибыль СКФ за 9 месяцев сократилась на 28,1%, до $504,943 млн.

Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента (ТЧЭ) в третьем квартале сократилась на 20,8%, до $384,5 млн, (консенсус-прогноз - $372,5 млн). За девять месяцев текущего года СКФ получил $1,217 млрд выручки в ТЧЭ по сравнению с $1,565 млрд годом ранее.

Показатель EBITDA в отчетности не раскрывается. Согласно сообщению СКФ, за 9 месяцев "Совкомфлот" получил $851 млн EBITDA по сравнению с $1,242 млрд годом ранее.

Прибыль от эксплуатации судов в третьем квартале снизилась на 29%, до $277 млн, за 9 месяцев - на 30,6%, до $904,9 млн.

Чистый долг компании на 30 сентября 2024 года составил $116 млн.

"Ограничивающим фактором работы компании в отчетном периоде стало введение новых санкций. Компания продолжает системную работу для преодоления возникающих вызовов", - говорится в сообщении СКФ.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.