"Ренессанс страхование" за 9 месяцев снизило чистую прибыль по МСФО на 53,2%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Группа "Ренессанс страхование" за девять месяцев 2024 года снизилась на 53,2% к уровню аналогичного периода 2023 года и составила 4,5 млрд рублей, сообщает страховщик со ссылкой на данные финансовой отчетности по стандартам МСФО.

Общая сумма начисленных страховых премий за период, согласно отчетности, выросла на 38,7% и достигла 118,2 млрд рублей, что связано с увеличением продаж продуктов накопительного страхования жизни (НСЖ), добровольного медицинского страхования (ДМС) и автострахования.

В том числе премии по НСЖ увеличились на 134,9% - до 46,5 млрд рублей, сборы по ДМС выросли на 34,8% - до 10 млрд рублей, а по автострахованию сбор премий увеличился на 20,2% - до 33,2 млрд рублей.

Инвестиционный портфель страховщика на 30 сентября 2024 года составил 203,8 млрд рублей, увеличившись на 11,8% (или на 21,6 млрд рублей) с начала 2024 года.

В структуре инвестиционного портфеля на конец отчетного периода доля корпоративных облигаций была равна 37%, государственных и муниципальных облигаций - 17%, акций - 10%, депозитов и денежных средств - 28%, доля прочих активов составляла 8%.

Показатель средней годовой рентабельности собственного капитала (RoATE) ПАО "Группа "Ренессанс страхование" достиг по результатам девяти месяцев 2024 года 14,6%.

Коэффициент достаточности капитала (solvency ratio) на 30 сентября 2024 года превысил регуляторный уровень в 105%, достигнув 114%. По состоянию на 30 июня 2024 года уровень достаточности капитала группы превышал 150%. "Снижение показателя в третьем квартале 2024 года связано с проведением сделки по слиянию и поглощению, носит временный характер", - отмечает страховщик. Ожидается, что "коэффициент достаточности капитала повысится уже в четвертом квартале 2024 года".

Группа в начале октября текущего года после регуляторного одобрения сообщила о закрытии двух сделок: о передаче страхового портфеля компании "ВСК - линия жизни" по накопительному и инвестиционному страхованию размером около 12 млрд рублей в компанию "Ренессанс жизнь" и о покупке компании ООО "СК "Райффайзен лайф" с портфелем примерно 20 млрд рублей. По оценкам группы, итоги сделок должны положительно отразиться на результатах группы уже в четвертом квартале 2024 года.

По итогам заседания совета директоров группы "Ренессанс страхование" 6 ноября 2024 года была одобрена рекомендация менеджмента компании о выплате дивидендов из прибыли за девять месяцев в размере 3,6 рубля на акцию, или 2 млрд рублей в абсолютном значении. На 9 декабря 2024 года запланировано проведение ВОСА группы по вопросу о выплате промежуточных дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ВОСА - 17 ноября.

"Наша цель - расти выше рынка", увеличение показателя премий группы "осуществляется за счет органического роста третий квартал подряд", прокомментировала итоги девяти месяцев 2024 года генеральный директор группы Юлия Гадлиба, ее слова приведены в сообщении.

Долгосрочная стратегия группы связана с развитием в трех определенных страховщиком сегментах: "Здоровье", "Мобильность" (в первую очередь в автостраховании - ИФ) и "Благосостояние".

"Рост премий позволяет энергично пополнять наш инвестиционный портфель, формируя пул активов с низким уровнем риска, который будет приносить доход в течение последующих лет. С начала 2024 года и на конец отчетного периода наш инвестиционный портфель вырос на 11,8%. Тем не менее, по сравнению с высокой базой инвестиционного дохода за девять месяцев 2023 года, в этом году размер чистой прибыли группы за аналогичный период снизился на 53,2% г/г на фоне коррекции на фондовом рынке", - добавила глава компании.

"Закрытие двух сделок M&A демонстрирует нашу долгосрочную амбицию построить лидера на рынке life страхования России, - пояснила Гадлиба. - В результате только за счет приобретений инвестиционный портфель группы должен вырасти примерно на 30 млрд рублей".

Генеральный директор страховой группы разделяет оценку экспертов по росту общих премий на российском страховом рынке за весь 2024 год в пределах 18-20% к уровню 2023 года, до 2,7 трлн рублей.

ПАО "Группа "Ренессанс страхование" - первая российская страховая компания, которая провела IPO. Размещение акций прошло на Московской бирже в конце октября 2021 года.

"В ходе IPO мы привлекли 17,7 млрд рублей, что позволило ускорить цифровизацию, нарастить долю рынка, а также рассматривать сделки M&A без привлечения долга", - заключила Гадлиба.