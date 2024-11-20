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"Урбантех" планирует построить первые канатные дороги в Сочи

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Урбантех" планирует построить канатные дороги в Сочи, это позволит снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру курорта.

Соглашение о реализации проекта подписали заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр и генеральный директор компании "Урбантех канатные дороги" (входит в группу) Андрей Денисенков в рамках форума "Транспортная неделя 2024" в Москве.

Как сообщил журналистам вице-мэр Сочи, турпоток на курорт ежегодно увеличивается, по итогам текущего года город примет 8 млн гостей.

"Вопрос модернизации инфраструктуры для нас – один из приоритетных, поскольку загрузка пассажирского общественного транспорта, особенно в летний период высока. Нам необходимо искать альтернативы, одна их них – строительство канатных дорог. После подписания соглашения будет создана рабочая группа, которая займется проработкой технических вопросов в части возможности строительства канатных дорог и маршрутов, где они могут проходить", - отметил Бауэр.

Он добавил, что реализация проекта создаст новые возможности для комплексного развития транспортной среды и дальнейшего развития туристического потенциала Сочи.

"Сочи обладает рельефом с большими перепадами высотности и плотной жилой застройкой, что осложняет строительство автомобильных дорог. "Канатки" – это тот вид общественного транспорта, который позволит решить задачи в части транспортной доступности. Мы сейчас видим большое количество маршрутов, где эти "канатки" могут быть применены. Наш опыт проработки аналогичных проектов в других городах России позволит сформировать оптимальные предложения, ориентированные на развитие транспорта для жителей и туристов", - сообщил журналистам Денисенков.

Объем планируемых инвестиций, сроки реализации проекта и планируемую пропускную способность канатной сети в администрации курорта и в компании уточнять не стали.

ГК "Урбантех" специализируется на проектировании и реализации инфраструктурных проектов в транспортной отрасли. Среди ключевых проектов – крупнейшая в России концессия по безопасности дорожного движения в Московской области, создание "цифрового двойника" всей дорожной инфраструктуры Москвы, а также проектирование и внедрение интеллектуальных транспортных систем в Московской, Нижегородской областях, Санкт-Петербурге и Дагестане.

В прошлом году группа заявила о планах строительства канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде, которая соединит заречную и нагорную части города. Инвестиции в проект оцениваются в 4,3 млрд рублей.

Урбантех Урбантех канатные дороги Сочи
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