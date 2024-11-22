ГК "Дело" задумалась о создании международных логистических хабов

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Дело" изучает перспективы создания собственных хабов за рубежом, сообщил на форуме "Транспорт России - 2024" первый заместитель генерального директора по стратегии и развитию УК "Дело" Александр Иодчин.

По его словам, группа рассматривает локации в нескольких странах. Помимо анонсированных ранее планов по созданию хаба в Шри-Ланке, рассматриваются Египет, Танзания, Малайзия и Вьетнам. Перспективными странами также видятся Индия и Бразилия, но на этих направлениях отмечается серьезный дисбаланс внешнеторговых грузопотоков.

Конкретных планов, сроков реализации проектов и оценки инвестиций пока нет, сказал топ-менеджер. "Мы пока присматриваемся. И мы присматриваемся в том числе с той точки зрения, как правильно зайти. То есть либо искать точку на берегу моря и там делать терминал, либо с кем-то вступить в партнерство, либо что-то приобрести из существующих мощностей", - пояснил он.

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51% акций, еще 49% - у госкорпорации "Росатом".

В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".