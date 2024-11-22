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РФ в октябре снизила экспорт сои в КНР в 2 раза, соевого масла - почти в 4 раза

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - РФ в октябре экспортировала в Китай соевых бобов на $21,9 млн, что в два раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года (на $44,2 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За десять месяцев поставки также снизились более чем в два раза - до $284,4 млн с $590,8 млн годом ранее.

В январе-октябре Китай закупал сою в 15 странах. Наиболее крупными поставщиками были Бразилия ($33 млрд), США ($8,6 млрд), Аргентина ($1,8 млрд).

В этом году меньше прошлогоднего был и экспорт российского соевого масла. В октябре он составил $7,1 млн, что почти в четыре раза меньше, чем годом ранее (на $28,2 млн). Но за 10 месяцев динамика снижения была не такой сильной - до $112,8 млн против $120,8 млн соответственно.

По данным аналитического центра OleoScope, Китай является абсолютным лидером по производству соевого масла. В прошлом году производство выросло на 3%, до 17,7 млн тонн. По ожиданиям аналитиков, в этом сезоне оно увеличится на 4% и превысит 18 млн тонн.

По данным Росстата, в 2023 году РФ увеличила сбор сои до 6,8 млн тонн с 6 млн тонн в 2022 году. В этом году посевные площади под этой культурой составили 4,294 млн га (на 18,4% больше, чем в 2023 году).

По прогнозу Минсельхоза, в этом году сбор сои в РФ может приблизиться к рекордным 7 млн тонн.

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