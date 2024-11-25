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Рынок акций РФ открылся незначительными изменениями индексов МосБиржи и РТС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и коррекции нефти вниз (фьючерс на Brent вернулся ниже $75 за баррель), фактором давления остаются сохраняющиеся опасения эскалации геополитической напряженности вокруг конфликта на Украине. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов изменились менее чем на 0,1%, упали акции МКПАО "ТКС Холдинг" (-3,2%) после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2582,69 пункта (+0,06%), индекс РТС - 792,94 пункта (+0,03%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 ноября, составляет 102,5761 руб. (+1,8963 рубля).

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