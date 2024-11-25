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Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в декабре повысится в 3,2 раза почти до 9,2 тыс. руб. за т

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в декабре составит 9 тыс. 195,8 рубля за тонну, что в 3,2 раза больше, чем в ноябре (2 тыс. 891,1 рубля).

Пошлина на подсолнечный шрот повысится до 3 тыс. 788,4 рубля с 3 тыс. 422,4 рубля в ноябре.

Расчет пошлин представил Минсельхоз.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $954,7 за тонну ($897 месяц назад), на шрот - $212,5 ($215).

Базовая цена для расчета пошлины на шрот с 1 сентября 2023 года была повышена на 2 тыс. рублей, до 15 875 рублей за тонну, для расчета пошлины на масло - не изменилась и составляет 82 500 рублей за тонну.

Пошлины на масло и шрот рассчитываются в рублях с июля 2022 года. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (15 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

В августе 2024 года эти пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года.

Минсельхоз
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