Пошлина на экспорт подсолнечного масла выросла в 1,7 раза

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в январе 2025 года составит 16 067 рублей за тонну, что в 1,7 раза больше, чем в декабре (9 195,8 рубля).

Пошлина на подсолнечный шрот повысилась до 4 771,6 рубля за тонну с декабрьских 3 788,4 рубля.

Расчет пошлин представил Минсельхоз.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $1 027,5 за тонну ($954,7 месяц назад), на шрот - $221,1 ($212,5).

Базовая цена для расчета пошлины на шрот с 1 сентября 2023 года была повышена на 2 тысячи рублей, до 15 875 рублей за тонну, для расчета пошлины на масло - не изменилась и составляет 82 500 рублей за тонну.

Пошлины на масло и шрот рассчитываются в рублях с июля 2022 года. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (15 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

В августе 2024 года эти пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года.